ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası için hazırlanan videoda kafe işletmecisi Thomas olarak gösterilen kişi İzmirli Samet Şener çıktı. 31 yaşındaki Samet Şener fitness antrenörlüğü ile birlikte profesyonel modellik yapıyor.

Habertürk muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'e konuşan Samet Şener "Bu olaydan sonra ABD'ye gidip Trump ile tanışmak isterim. Ancak benden önce videom gitti" dedi.

Fotoğraf ve video depolayan firmaya dünyanın çeşitli noktalarından fotoğraf ve video atılıyor. İşte o fotoğraflardan biri de model Samet Şener'e ait. "Trump, Amerika'yı yeniden Muhteşem Yapıyor Komitesi"nin geçen ayın sonunda Facebook'ta yayımladığı reklamlar Trump'ın konuşmalarından alıntılarla başladıktan sonra gülümseyen modellerin görüntüleriyle sürüyordu. O videoda yer alan kafe sahibi Thomas'ın, İzmirli model Samet Şener olduğu ortaya çıktı.

Samet Şener videoda nasıl yer aldığını Habertürk'ten Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'ye anlattı. Şener, "Fitness antrenörlüğünün yanında modellik yapıyorum. Hem fotoğraf depolayan firma hem de giyim yurt içi ve yurtdışı markalarının modelliğini yapıyorum. Bu çekimi 22 Şubat 2017'de bir kafe ortamında gerçekleştirdik. Ben kafe sahibi görevindeydim. Kafe barının önünde olan bir çekimdi. Orada formaliteden konuşuyorum Sesi de benim ses kaydım olarak tanıtarak ABD vatandaşı göstermişler. Aslında İzmirliyim. Trump'ın kampanyasında kullanılmayı beklemiyordum" dedi.

Şener, kampanya filminden ABD'de yaşayan dayısı sayesinde haberdar oldu, "Dayım Trump'un kampanya filminde olduğumu söyledi. Benim ilk haberim böyle oldu. Şaşırdım. Nasıl bu videoyla Trump kampanyasında yer aldım beklemiyordum, şaşırdım. Çevremdekilerden 'O kadar insan arasından Trump seni seçmiş' şeklinde tepkiler aldım. Onlar tarafından seçildim, bu videoda oynatıp ABD vatandaşı gösterilecek kadar beğendiler beni diye düşünüyorum. Tip ve tarz olarak fotoğrafçı arkadaşım özellikle İskandinav ülkelerine uygun olduğumu söylüyordu. Demek ki Amerikalılara da yakınmış tarzım" ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA FOTOĞRAF ARASINDAN SAMET'İNKİ SEÇİLDİ

Genç model "Bu olaydan sonra ABD ye gidip Trump ile tanışmak isterim. Ancak,benden önce videom gitti" dedi. Şanslı bir insan olduğumu düşünen Samet Şener, "Şansım ona dokunursa katkım olur belki. 100 Euro gibi bedellerle hobi olarak yaptığım bir işti. Fotoğraf ve videonun kullanılmasından rahatsızlık duymadım. ABD vatandaşı olarak gösterilip adımın farklı kullanılması rahatsız etti. Sonuçta ben bir Türk vatandaşıyım. Adım Samet Şener . Farklı bir kimlikle videoda kullanılmak rahatsız etti. Bu fotoğraf depolama yapan firmalar tarafından elbette fotoğrafım ve videom her yerde kullanılabiliyor. Ancak kimliğimin farklı kullanılması benim için sıkıntı yaratabilir" dedi.