İzmit Belediyesi ve Teoman'dan açıklama
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'nde konser veren Teoman'ın görevli basın mensuplarını alandan kovduğu iddia edildi. Basına yansıyan iddialar sonrası Teoman'dan açıklama geldi
İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Teoman konseri düzenledi. İddiaya göre; İzmit Kent Meydanı'nda kurulan sahneye geç gelen Teoman, vatandaşlar tarafından tepki alarak ıslıklandı.
Teoman'ın konseri takip eden basın mensuplarının kortej alanında olmasını istemediği, bu durumu da menajerlerine ilettiği öne sürüldü. Basın
İZMİT BELEDİYESİ'NİN AÇIKLAMASINI PAYLAŞTI
Basına yansıyan bu haberlerin ardından Teoman, konuyla ilgili İzmit Belediyesi'nin kendisine yolladığı bülteni paylaştı.
Söz konusu açıklama şöyle: 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimiz kapsamında değerli sanatçımız Teoman'ın konseri hakkında, bazı basın organlarında yer alan yanıltıcı haberlere istinaden kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.
Etkinlik sırasında Teoman, sahne önünde sadece ön bölümde halkla arasında kimsenin bulunmamasını rica etmiştir. Bu talep, sanatçının sahne performansını daha yakın bir şekilde halkla paylaşma isteğinden kaynaklanmaktadır.
Gazeteci ya da basın mensuplarını alandan kovduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konser esnasında İzmit Belediye Başkanı dâhil tüm belediye yönetimi, sahnenin hemen yan çaprazında ve sahneye sadece 5 metrelik yakın bir alandan konseri canlı olarak takip etmiştir. Haberlerde iddia edildiği gibi, belediye yönetiminin ya da basın mensuplarının konseri sahneye uzak bir yerden takip ettiği bilgisi doğru değildir.
İzmit Belediyesi olarak, gerçekleşen etkinliklerin doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna sunulmasını önemsiyoruz.
Bu tür yanıltıcı haberlerin, hem sanatçımızın hem de belediyemizin itibarına zarar verdiğinin bilinmesini isteriz.
Saygılarımızla, İzmit Belediyesi
"ARKADAŞLAR; PALAVRA"
Teoman, İzmit Belediyesi'nin bu açıklamasının yanına söz konusu iddialarla ilgili olarak kendi düyürcelerini de paylaştı:
Arkadaşlar; palavra, palavra üstüne. :)
Neyse ben bir şey söyleyeyim, belediye bu bülteni paylaşmak istemiş.
Benim itibarıma zarar verildiğini de eklemiş. :)
Sağ olsunlar, bana karşı çok kibarlardı konser zamanında.
Güzel de bir konserdi.
Sevgiler...
Teoman.