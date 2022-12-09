İzmit Körfezi'nin derinliklerinde görüntülendi

Görüntülerde, canlı popülasyonunun artırılması için 36 bin balık yavrusunun bırakıldığı İzmit Körfezi'nin, zengin biyolojik çeşitliliği de ön plana çıkıyor.

Çekimlerde, ayrıca Marmara'da ilk defa dülger (peygamber balığı) görüntülendi ve doğal ortamında fener balığı da kayda alındı.

Ekibin objektifine, gelincik, barbun, mazak, trakonya, karides, kırlangıç ve vatoz balıklarıyla yengeç, deniz anemonları ve birçok bitki türü takıldı.

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi İzmit Körfezi'nin derinlerindeki yaşamı kaydetti.

"MARMARA DENİZİ'NİN OKSİJEN SEVİYESİ ESKİ SEVİYELERİNE DÖNECEK"

Dalış yapan ekiple bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine, İzmit Körfezi'nin su altının görüntülenmesinin arşiv çalışmaları için de önemli olduğunu vurgulayarak, "Gelişmeyi ölçebilmek, izleyebilmek açısında da çok kıymetli." dedi.

Büyükakın, çekimler için kendilerine katkı sağlayan tüm sivil toplum kuruluşlarına, dalış ekiplerine ve onlarla beraber çalışan herkese teşekkür etti.

"Marmara hepimizin" diyen Büyükakın, "Biyoçeşitliliğin muhafaza edilmesi, ondan sonra sürdürülmesi ve katkı sağlanması, artırılmaya yönelik çalışmaların yapılması hepimizin sorumluluğu. Gelecek nesillere dair bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, İzmit Körfezi'nin korunması için Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yaptıklarına işaret ederek, Marmara Belediyeler Birliği ayağında, belediyelerin koordinasyonunu sağladıklarını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tüm belediyeler, valilikler ve ilgili kurumların bir masada oturduğunu aktaran Büyükakın, şöyle konuştu:

"Ve 22 maddelik eylem planı, Kocaeli'de yapılan toplantıda ilan edilen eylem planı kararlılıkla sahada uygulanıyor. Diğer yandan da TÜBİTAK'ta oluşturulan bilim insanları heyeti tarafından da çok yönlü çalışmalar devam ettiriliyor. İnşallah yakın zamanda gereken bu tedbirler hızla hayata geçirilecek, Marmara Denizi'nin oksijen seviyesi eski seviyelerine dönecek ve böylelikle biyoçeşitlilik artmış olacak."