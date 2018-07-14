Bursa merkez Yıldırım ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirtilen bir grup, aileleriyle birlikte İznik Gölü’nün Orhangazi sahilinde Çamlık bölgesinde yeni yapılan Pompa istasyonu yakınlarında pikniğe gitti. 15 kişilik grup piknik esnasında serinlemek için göle girdi. Gruptan 8’i boğulma tehlikesi atlattı. DHA'nın haberine göre, gölde boğulma tehlikesi atlatan çocukların yardım çığlıkları atlası üzerine olay yerine koşan vatandaşlar boğulmak üzere olan 1’i erkek 6 çocuğu sudan çıkardı.



Gölden çıkarılan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak kontrol altına alındı. Fatma Sayhan (12) ile Vildan Salçın (12) ise gölde kayboldu. Çocukların bulunması için olay yerine Bursa AFAD ve Bursa Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Pompa istasyonu çevresinde suya giren dalgıç polisler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında Fatma Sayhan ile Vildan Salçın’ın cesetlerine ulaştı.





HASTANE MORGUNA KALDIRILDI



Olay sonrasında haberi alan çocukların yakınları İznik Gölü Orhangazi sahiline akın etti. Cesetlerin sudan çıkarıldığı esnada çocukların yakınları gözyaşlarına boğuldu. Boğulan çocukların cesetleri Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





