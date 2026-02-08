Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İZSU 8 Şubat baraj doluluk oranı: İzmir barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu, son durum ne?

        İZSU 8 Şubat baraj doluluk oranı: İzmir barajlarında son durum ne?

        İzmir barajlarındaki son durum, İZSU tarafından güncel verilerin paylaşılmasının ardından netlik kazandı. Şubat ayıyla birlikte artan yağışların etkisiyle birlikte barajlardaki su seviyesi oranları yükselmeye devam ediyor. Yüzde sıfır oranına kadar düşen Güzelhisar Barajı'nın su seviyesi, 8 Şubat itibarıyla yüzde 9,35'e yükseldi. Peki, İzmir 8 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 10:50 Güncelleme: 08.02.2026 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İzmir baraj doluluk oranı her gün İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılıyor. İzmir’de yaşanan su kıtlığı, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte olumlu bir seyir izlemeye başladı. İzmir’in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı güncel su seviyeleri belli oldu. Bu kapsamda “8 Şubat İZSU baraj doluluk oranı yüzde kaç, İzmir barajlardaki son durum ne?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…

        2

        İZSU 8 ŞUBAT BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 8 Şubat 2026 Pazar günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 36,19 seviyesinde kaydedildi.

        3

        8 ŞUBAT 2026 İZMİR BARAJLARINDAKİ SON DURUM

        Tahtalı Barajı: yüzde 17,17

        Balçova Baraj: yüzde 44,91

        Ürkmez Barajı: yüzde 45,05

        Güzelhisar Barajı: yüzde 54,22

        Gördes Barajı: yüzde 9,35

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 46,44

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Herkes bu soruyu soruyor
        Herkes bu soruyu soruyor
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu