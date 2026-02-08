İZSU 8 Şubat baraj doluluk oranı: İzmir barajlarında son durum ne?
İzmir barajlarındaki son durum, İZSU tarafından güncel verilerin paylaşılmasının ardından netlik kazandı. Şubat ayıyla birlikte artan yağışların etkisiyle birlikte barajlardaki su seviyesi oranları yükselmeye devam ediyor. Yüzde sıfır oranına kadar düşen Güzelhisar Barajı'nın su seviyesi, 8 Şubat itibarıyla yüzde 9,35'e yükseldi. Peki, İzmir 8 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar…
İzmir baraj doluluk oranı her gün İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılıyor. İzmir’de yaşanan su kıtlığı, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte olumlu bir seyir izlemeye başladı. İzmir’in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı güncel su seviyeleri belli oldu. Bu kapsamda “8 Şubat İZSU baraj doluluk oranı yüzde kaç, İzmir barajlardaki son durum ne?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…
İZSU 8 ŞUBAT BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 8 Şubat 2026 Pazar günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 36,19 seviyesinde kaydedildi.
8 ŞUBAT 2026 İZMİR BARAJLARINDAKİ SON DURUM
Tahtalı Barajı: yüzde 17,17
Balçova Baraj: yüzde 44,91
Ürkmez Barajı: yüzde 45,05
Güzelhisar Barajı: yüzde 54,22
Gördes Barajı: yüzde 9,35
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 46,44