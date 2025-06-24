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        Haberler Bilgi Gündem İZSU açıkladı: İzmir'de 12 mahallede sular kesildi! 24 Haziran 2025 İzmir'de neden sular yok, sular ne zaman gelecek?

        İZSU açıkladı: İzmir'de 12 mahallede sular kesildi! 24 Haziran 2025 İzmir'de neden sular yok, sular ne zaman gelecek?

        İZSU'dan yapılan son açıklamaya göre, 24 Haziran 2025 Salı günü İzmir'in 12 mahallesinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle su kesintisi yaşandı. Su hizmeti geçici olarak durdurulan mahallelerdeki arıza giderme çalışmaları hızla devam etmekte olup, ekipler arızanın etkilediği bölgelere göre farklı saatlerde çalışmayı tamamlayacak. İşte, su kesintisinin yaşandığı mahallelerin listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:54
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        24 Haziran 2025 Salı günü İzmir'in 12 mahallesinde meydana gelen arıza nedeniyle sular kesildi. İZSU tarafından yapılan açıklama ile suyu kesilen mahalleler ve suların ne zaman geleceği bilgileri paylaşıldı. İşte, İzmir'de suyu kesilen mahallelerin listesi ve arıza çalışmasının biteceği saatler...

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        24 HAZİRAN 2025 İZMİR'DE HANGİ MAHALLELERDE SULAR KESİLDİ?

        - Bayraklı ilçesi Osmangazi mahallede saat 09.00 ile 11.00 arasında branşaman arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

        - Karaburun ilçesinde Merkez Mahallede saat 10.30 ile 14.30 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

        - Kiraz ilçesinde Yeni Mahallede saat 09:10 ile 12:30 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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        24 HAZİRAN 2025 İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

        - Menemen ilçesinde Gazi Mustafa Kemal, İnönü, 85. Yıl Cumhuriyet, Villakent Mahallelerinde depo seviyesinin düşüklüğünden kaynaklı kesinti nedeniyle saat 09.11 ile 12.12 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

        - Ödemiş ilçesi Bıçakçı, Birgi, Büyükavulcuk Mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında GDZ EDAŞ bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

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        - Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesinde saat 09.31 ile 12.31 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

        - Torbalı ilçesi Göllüce Mahallesinde saat 09.15 ile 11.15 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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        İZSU ARIZA SORGULAMA EKRANI

        İZSU, anlık olarak İzmir genelinde meydana gelen tüm arıza ve bakım onarım çalışmalarını paylaşıyor. Aşağıdaki linkten İZSU arıza sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

        İZSU ARIZA SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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