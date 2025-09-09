Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İZSU duyurdu: İzmir'de iki günde bir sular kesilecek! İzmir su kesintisi programı ile İzmir'de sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek?

        İZSU duyurdu: İzmir'de iki günde bir sular kesilecek! İzmir su kesintisi programı

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), X üzerinden yaptığı paylaşımda kuraklık nedeniyle uygulanan ve 3 günde bir dönüşümlü devam eden planlı su kesintilerinin güncel su tüketim verileri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendiği belirtildi. İşte, güncel İzmir su kesintisi programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 11:27 Güncelleme: 09.09.2025 - 11:28
        İzmir'de planlı su kesintileri devam ediyor. İzmir'in merkez ilçelerinde 3 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, 9 Eylül Salı gününden itibaren 2 günde bir yapılacağı bildirildi. Peki, İzmir'de sular hangi saat aralığında kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte, detaylar...

        2

        İZMİR'DE SU KESİNTİLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        İzmir'in merkez ilçelerinde 3 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir yapılacağı bildirildi. 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir olacak kesintilerin 23.00-05.00 arasında uygulanacağı bildirildi.

        3

        HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?

        Yeni planın 2 ayrı bölge olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        1.Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir,

        2.Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe.

        4

        İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

        İZSU ARIZA VE KESİNTİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

