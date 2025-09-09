İZSU duyurdu: İzmir'de iki günde bir sular kesilecek! İzmir su kesintisi programı
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), X üzerinden yaptığı paylaşımda kuraklık nedeniyle uygulanan ve 3 günde bir dönüşümlü devam eden planlı su kesintilerinin güncel su tüketim verileri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendiği belirtildi. İşte, güncel İzmir su kesintisi programı...
İzmir'de planlı su kesintileri devam ediyor. İzmir'in merkez ilçelerinde 3 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, 9 Eylül Salı gününden itibaren 2 günde bir yapılacağı bildirildi. Peki, İzmir'de sular hangi saat aralığında kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte, detaylar...
İZMİR'DE SU KESİNTİLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İzmir'in merkez ilçelerinde 3 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir yapılacağı bildirildi. 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir olacak kesintilerin 23.00-05.00 arasında uygulanacağı bildirildi.
HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?
Yeni planın 2 ayrı bölge olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
1.Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir,
2.Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.