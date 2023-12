Jack Hogan hayatını kaybetti

ABD'li aktör Jack Hogan'dan acı haber geldi. Hogan'ın 94 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi. Jack Hogan'ın oğlu West'in 'Variety'e yaptığı açıklama göre; oyuncu, Bainbridge Adası'ndaki evinde doğal nedenlerle vefat etti.

O PROJE İLE TANINMIŞTI

Jack Hogan, 1962 - 1967 arasında İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da savaşan bir manga ABD askerini konu alan 'Combat!' dizisinde 'Birinci Sınıf Er William G. Kirby'yi canlandırmıştı. Hogan, daha sonra 'Magnum, P.I.' dizisinde oyuncu yönetmeni olarak çalışmıştı.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALMIŞTI

Jack Hogan, ayrıca; 'S.W.A.T.', 'Hawaii Five-O', 'Kojak', 'Quincy M.E.', 'The A-Team' ve 12 bölümlük 'Jake and the Fatman' dizilerinde de rol almıştı.

