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        Haberler Dünyadan Jack Hogan hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Jack Hogan hayatını kaybetti

        1960'ların televizyon programı 'Combat!'daki 'PFC William G. Kirby' rolüyle tanınan ABD'li aktör Jack Hogan, 94 yaşında vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 08:29 Güncelleme: 12.12.2023 - 08:29
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        Hayatını kaybetti
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        ABD'li aktör Jack Hogan'dan acı haber geldi. Hogan'ın 94 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi. Jack Hogan'ın oğlu West'in 'Variety'e yaptığı açıklama göre; oyuncu, Bainbridge Adası'ndaki evinde doğal nedenlerle vefat etti.

        O PROJE İLE TANINMIŞTI

        Jack Hogan, 1962 - 1967 arasında İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da savaşan bir manga ABD askerini konu alan 'Combat!' dizisinde 'Birinci Sınıf Er William G. Kirby'yi canlandırmıştı. Hogan, daha sonra 'Magnum, P.I.' dizisinde oyuncu yönetmeni olarak çalışmıştı.

        BİRÇOK PROJEDE ROL ALMIŞTI

        Jack Hogan, ayrıca; 'S.W.A.T.', 'Hawaii Five-O', 'Kojak', 'Quincy M.E.', 'The A-Team' ve 12 bölümlük 'Jake and the Fatman' dizilerinde de rol almıştı.

        Fotoğraflar: Facebook

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        #Jack Hogan
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