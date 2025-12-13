Habertürk
        Jack Nicholson yıllar sonra sinemaya dönebilir

        Jack Nicholson yıllar sonra sinemaya dönebilir

        Beyazperdedeki son rolünü 2010'da oynayan Jack Nicholson, yeniden kamera karşısına geçebilir. İddia sahibi, Nicholson'ın 4 filmini yöneten James L. Brooks

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 14:41 Güncelleme: 13.12.2025 - 14:41
        Sinemaya dönebilir
        Yönetmen James L. Brooks’a göre, Hollywood efsanesi Jack Nicholson yakında oyunculuğa yeniden dönebilir. 85 yaşındaki yönetmen, daha önce ‘Broadcast News’ (1987) ve ‘As Good As It Gets’ (1997) dahil olmak üzere dört filmde 88 yaşındaki oyuncu yönetti. Nicholson’la son dönemde çok fazla iletişim halinde olduğunu söyleyen Brooks; “Yine çalışacağından eminim” dedikten sonra ekledi: Umarım benimledir.

        ‘Simpsons'ın ortak yaratıcısı James L. Brooks ile Jack Nicholson, 1984'te Oscar Ödülleri'ni kazandıkları ikonik anne-kız draması ‘Terms of Edearment’ ile sanatsal işbirliğine başladı.

        James L. Brooks ayrıca, 120 milyon dolarlık bütçesinden sadece 48,7 milyon dolar geri kazanan 2010 romantik komedisi ‘How Do You Know'da şirket CEO'su Charles Madison olarak son sinema rolünde Nicholson’ı yönetti.

        ‘Five Easy Pieces’, ‘Guguk Kuşu’, ‘Chinatown’, ‘Cinnet’, ‘Batman’, ‘A Few Good Men’ ve ‘About Schmidt’ gibi tüm zamanların en iyi filmlerinden bazılarında rol alan Nicholson, 3 Oscar, 6 Altın Küre ödülüyle oyunculuk kariyerinin zirvesine çıktı.

        James L. Brooks
        James L. Brooks

        Jack Nicholson'ın yapımcı arkadaşı Lou Adler, 2023'te verdiği bir röportajda ünlü oyuncunun setlere dönüşü konusunda daha az iyimserdi. Adler; “Bir arkadaşım onu bir filmde oynatmak istedi ve onunla bir konuşma yaptı ama Jack, 'Bunu yapmak istemiyorum' demiş. 'Bugün ne yaptığımı biliyor musun? Bir ağacın altına oturdum ve bir kitap okudum’ cevabını vermiş” ifadesini kullanmıştı.

        #jack nicholson
        #sinema
