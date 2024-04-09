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        Haberler Dünyadan Jackie Chan'den son görüntüsü hakkında açıklama

        Jackie Chan'den son görüntüsü hakkında açıklama

        Hollywood'un 70 yaşındaki akrobatik dövüş sanatlarının usta ismi Jackie Chan, saçlarının bembeyaz olduğu ve oldukça yaşlı gözüktüğü son hali hakkında açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 12:24 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:24
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        Ünlü oyuncu Jackie Chan'in, bir etkinlik sırasında çekilen ve saçlarının bembeyaz olduğu fotoğrafları sosyal medyada ünlü oyuncunun sevenlerini korkutmuştu.

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        Akrobatik dövüş stiliyle hafızalara kazınan Jackie Chan, katıldığı bir etkinlikten sonra sosyal medyada hızla yayılan ve oldukça yaşlı gözüktüğü son haliyle ilgili açıklama yaptı. Chan, bu görünümünün yeni filmiyle alakalı olduğunu söyledi ve hayranlarına "Endişelenmeyin" diye açıklama yaptı.

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        "ENDİŞELENMEYİN"

        Yaşlanmanın şanslı bir şey olduğunu belirten Jackie Chan; "Özellikle biz dublör insanlar için yaşlanabildiğimiz için ne kadar şanslı olduğumuzu bilmiyoruz. Kısa bir süre önce birçok arkadaşım internette son fotoğraflarımı gördü ve hepsi sağlığım konusunda endişeleniyordu. Bu fırsatı herkesin bilmesini sağlamak için kullanmak istiyorum, endişelenmeyin! Bu sadece son filmim için bir karakter görünümü. Karakter benden beyaz saçlı, beyaz sakallı ve yaşlı görünmemi istiyor. Yıllar geçtikçe, ister zorlu bir gösteri olsun, ister bir karakter için çığır açan bir görünüm olsun, bir film için her zaman yeni şeyler denemeye istekli oldum. 62 yıldır eğlence sektörünün içindeyim ve her anın kıymetini biliyorum çünkü bugün hala çekim yapıyor olduğum için şanslıyım" şeklindeki açıklamayı yaptı.

        Fotoğraflar: Mega, Backgrid USA, Shutterstock

        #jackie chan
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