Jackie Chan'den son görüntüsü hakkında açıklama

"ENDİŞELENMEYİN"

Yaşlanmanın şanslı bir şey olduğunu belirten Jackie Chan; "Özellikle biz dublör insanlar için yaşlanabildiğimiz için ne kadar şanslı olduğumuzu bilmiyoruz. Kısa bir süre önce birçok arkadaşım internette son fotoğraflarımı gördü ve hepsi sağlığım konusunda endişeleniyordu. Bu fırsatı herkesin bilmesini sağlamak için kullanmak istiyorum, endişelenmeyin! Bu sadece son filmim için bir karakter görünümü. Karakter benden beyaz saçlı, beyaz sakallı ve yaşlı görünmemi istiyor. Yıllar geçtikçe, ister zorlu bir gösteri olsun, ister bir karakter için çığır açan bir görünüm olsun, bir film için her zaman yeni şeyler denemeye istekli oldum. 62 yıldır eğlence sektörünün içindeyim ve her anın kıymetini biliyorum çünkü bugün hala çekim yapıyor olduğum için şanslıyım" şeklindeki açıklamayı yaptı.

Fotoğraflar: Mega, Backgrid USA, Shutterstock