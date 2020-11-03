Show TV'de bu akşam orjinal adı Jue di tao wang olan 2016 yapımı Jackie Chan İz Peşinde filmi yayınlanıyor. İşte büyük bir merakla beklenen filmle ilgili ayrıntılar...

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bennie Chan Hong Kong’lu bir dedektiftir. 10 yıldan fazla bir zamandır kötülüğü ile ün salmış mafya patronu Victor Wong’un peşindedir. Bir gün Chan’in yeğeni Bai Shu, Wong mafyasıyla başını derde sokunca ona yardım edebilecek tek kişi olan, çok önemli bir cinayetin tek tanığı Amerikalı kumarbaz Connor Watts’ı bulmaya karar verir. Birbirine hiç benzemeyen hatta tamamen zıt iki karakter Chan ve Watts Moğolistan’dan Çin’e, Makau’ya ve Hong Kong’a uzanan zorlu ve bir o kadar eğlenceli bir maceraya atılırlar.

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Jackie Chan İz Peşinde filminin oyuncu kadrosunda; Jackie Chan, Johnny Knoxville, Bingbing Fan, Eric Tsang, Eve Torres gibi isimler yer alıyor.