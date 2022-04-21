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Sürdürülebilirlik ve elektrikli mobiliteyi odak noktasına alan otomobil üreticilerinden Jaguar Land Rover, tedarik zincirlerinden üretim aşamalarına kadar tüm operasyonlarında karbon nötr olmayı amaçlayan stratejisi Reimagine kapsamında yeni adımlar atacağını açıkladı.

Bilime Dayalı Hedefler Girişimi rehberliğinde metodolojisini oluşturan ve Paris Anlaşması’nın belirlediği amaçlara katkıda bulunmayı taahhüt eden İngiliz şirket, bu doğrultuda 2030 yılı sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı.

Bu kapsamda, Jaguar Land Rover, araç üretimi ve lojistiği dahil olmak üzere kendi faaliyetlerinden kaynaklanan kapsam 1 ve kapsam 2 sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 46 oranında azaltmayı taahhüt ediyor.

Jaguar Land Rover, satın alınan mal, hizmet ve satılan ürünlerin kullanımından kaynaklı Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını ise 2020 Mali Yılı baz alınarak 2030 Mali Yılına kadar satılan araç başına yüzde 54 azaltacağını açıkladı.

HEDEF KARBON NÖTR OLMAK

Reimagine Stratejisi doğrultusunda 2039 yılına kadar tedarik zincirinden, ürünlerine ve operasyonlarına kadar tüm alanlarda karbon nötr olmayı amaçlayan Jaguar Land Rover için 2030 yılı hedeflerinin önemli bir eşik anlamına geldiği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, şirket iklime verdiği önemi değer zincirindeki karbon ayak izini en aza indirerek hayata geçirmeyi hedefliyor.

Jaguar Land Rover, COP26 İklim Konferansı sırasında Paris Anlaşması uyarınca ve SBTi’nin yönlendirmesiyle iş hedefini '1.5 derece emisyon azaltma' olarak belirlemişti. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Jaguar Land Rover, şirket çapında ortaya çıkan emisyon seviyeleri hakkında raporlar hazırlayacak ve hedef takibi yapacak.

SBTi, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project - CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact - UNGC) , World Resources Institute (WRI) ve World Wide Fund for Nature (WWF) arasında kurulmuş ortak bir girişim. Girişim, şirketlerin Paris Anlaşması'nın hedeflerini karşılamak üzere bilim temelli emisyon azaltma hedefleri belirlemelerini, iklim değişikliği ile mücadelede aktif rol almalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.