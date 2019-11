Sinemada teknolojide son nokta!

1955'te 24 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden Hodllywood'un efsanevi oyuncularından James Dean, yeniden beyazperdeye dönüyor.

'Rebel Without a Cause', 'East of Eden' gibi unutulmaz filmleriyle ölümünden 65 yıl sonra bugün bile Elvis Presley, Marilyn Monroe gibi unutulmaz yıldızlar arasında yer alan Dean, 'Finding Jack' adlı film için dijital olarak canlandırılacak.

Vietnam savaşı döneminde geçen filmin yönetmenleri Anton Ernst ve Tati Golykh, efsanevi aktörün filmde 'oynaması' için gerekli izinleri Dean Ailesi'nde aldıklarını açıkladı.

The Hollywood Reporter'a James Dean'in Rogan adlı karakteri 'canlandıracağını açıklayan Ernst ve Golykh, "Rogan karakterini oynayacak oyuncu için aylarca birçok isimle görüştük. Sonunda James Dean'e karar verdik" dedi.

Filmde James Dean'in yüzü ve vücudu dijital olarak canlandırılırken bir başka aktör tarafından seslendirilecek.

2020'de sinemalarda olacak filmde James Dean'in beyazperdeye dönecek olmasına efsanevi aktörün hayranları sosyal medyada tepki gösterdi.

Bazıları, efsanevi aktörü olduğu gibi hatırlamak istediğini belirtip, "O rolü oynayacak onlarca yaşayan oyuncu var. James'e bunu yapmayın" diye isyan ederken bir başkası teknolojinin olması gerekenden ileri gittiğini belirti: "Bu çok rahatsız edici ve sinir bozucu..."