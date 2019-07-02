Özel ekip tespit etti

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde Akçadağ ilçesine bağlı bir mahallede yasadışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.

1 Temmuz'da adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir şüphelinin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Aramada, yasadışı ekilmiş bin 600 kök kenevir bitkisi ile bir adet CZ-25 marka makineli tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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