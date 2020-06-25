Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

Kars'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü

AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı özel ekiplerce, sahte evrakla akaryakıt kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler, Kayseri, Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce 120 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 19 zanlı gözaltına alındı.

- Devleti 42 milyon lira zarara uğratmışlar

Şüphelilerin, 5 ildeki atık yağ geri dönüşüm tesisleri ile fabrikalardan temin ettikleri madeni yağı Kayseri'ye götürüp kaçak akaryakıt ürettikleri ve ulusal marker ekleyerek Kayseri, Sivas, Ankara ve Aksaray'daki akaryakıt istasyonları aracılığıyla sahte evrakla piyasaya sürdükleri belirlendi.

Devleti 42 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürülen zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.