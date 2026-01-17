Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Jandarmadan Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki olaylara ilişkin açıklama

        Jandarmadan Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki olaylara ilişkin açıklama

        Jandarma Genel Komutanlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde 15 Ocak'ta 4 No'lu duruşma salonu önünde yaşanan olaylar sonrası idari süreç başlatıldığını duyurdu. Kapasite nedeniyle içeri alınmayan grubun slogan atarak mukavemet ettiği, personelin orantılı müdahale ettiği ve bir personelin münferit müdahalesinin de incelendiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 23:19 Güncelleme: 17.01.2026 - 23:19
        Jandarma'dan Marmara Cezaevi açıklaması
        Jandarma Genel Komutanlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde jandarma personeli ile bir grup arasında yaşanan olayla ilgili idari süreç başlatıldığını duyurdu.

        Komutanlığın sosyal medya hesabından, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 4 No'lu duruşma salonunda 15 Ocak'ta gerçekleştirilen duruşma sırasında dışarıda kalan grup ile jandarma personeli arasında gerçekleşen olaylara ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grubun slogan atarak personele mukavemet ettiği, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı müdahale edildiği kaydedildi.

        Mukavemetin şiddetlenmesi ve personele yönelik ağır hakaretler üzerine bir personelin gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu belirtilen açıklamada, yaşanan olaylarla ilgili idari süreç başlatıldığı ifade edildi.

