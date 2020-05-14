Jandarmanın takibi sonucu 19 bin 620 makaron ele geçirildi - ANKARA

AA

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, M.A. ve R.K'nin kent merkezinden temin ettiği kaçak tütünü Güdül ilçesine getirerek satacağı bilgisine ulaşıldı.Ekipler, şüphelilerin aracını Çukurören Mahallesi girişinde durdurup arama yaptı.Aramada, 19 bin 620 makaron ve 10,46 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. ve R.K. hakkında adli adli işlem başlatıldı.