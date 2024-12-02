Japon davulu 'Wadaiko' İstanbul'da çalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında Japonya'nın geleneksel davulu Wadaiko’nun temsilcilerinden Sai Grubu‘nu seyircisiyle buluşturuyor.

İstanbul'da ilk kez sahne alacak Japonya'nın geleneksel davul grubu “Sai”nin gösterisi, 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 15.30 ve 19.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde geleneksel Japon kültürü meraklılarının beğenisine sunulacak.

Japonya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıl dönümünde kapanış etkinliği olarak gerçekleşecek bu gösteri için ücretsiz biletler 3 Aralık 2024 tarihinden itibaren İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

Japon Davulu Wadaiko Grubu “Sai” Hakkında

Tokyo Üniversitesi'nde kurulan, “Eğlence yankılanıyor!” sloganıyla faaliyet gösteren ve sadece erkeklerden oluşan profesyonel Wadaiko grubudur.