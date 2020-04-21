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Japonya Başbakanı Abe'den tartışmalı tapınağa bağış

Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na törensel bağışta bulunduğu bildirildi

Japonya Başbakanı Abe'den tartışmalı tapınağa bağış
AA

Kyodo ajansının haberine göre, bahar festivalinin başlangıcı kapsamında, Başbakan Abe'nin makamı adına tapınağa hediye gönderildi.

Japonya'da iki gün sürecek festival kapsamında Abe, tapınağa saksıda kutsal Masakaki çiçeği bağışladı.

Abe, tapınağa bahar ve güz başlangıçlarında çeşitli hediyeler, 2. Dünya Savaşı'nın sonlandırılmasının yıl dönümüne denk gelen her yıl 15 Ağustos'ta da maddi bağış gönderiyor.

Tapınağın, 2. Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Başbakan Abe, ülkesinin Güney Kore ve Çin ile ilişkilerine zarar vermemesi için 5 yıldır tapınağı bizzat ziyaret etmekten kaçınıyor.

 

 

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