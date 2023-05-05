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Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın batısındaki Ishikawa eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
AA

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, Ishikawa kıyısındaki Noto Yarımadası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 14.42'de 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Şiddetli sarsıntının, Wajima ve Suzu kentleri başta olmak üzere, kıyı eyaleti Ishikawa genelinde hissedildiği kaydedildi.

Devlet Televizyonu NHK'ye göre, deprem, Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki Niigata, Toyama ve Fukui'de de hissedildi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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