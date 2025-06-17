Japonya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

BoJ'dan iki günlük para politikası toplantısının ardından yapılan açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının yüzde 0,5’te sabit tutulması kararı alındığı belirtildi.

Böylece, BoJ, faiz oranlarını Ocak 2025’teki son artıştan bu yana aynı seviyede tuttu.

Açıklamada, kısa vadeli politika faizini sabit tutma kararının oy birliğiyle alındığı bildirildi.

Bankanın söz konusu kararı, Orta Doğu'da İsrail'in İran'a saldırıyla tırmanan gerilimler ve ABD'nin başlattığı ticaret çatışması zemininde alması dikkati çekti.

Ticaret çatışması BoJ'un hala düşük olan faiz oranlarını yükseltme ve şu anda yaklaşık Japon ekonomisi büyüklüğünde olan bilançosunu küçültme çabalarını zorlaştırırken, karar metninde, Japonya ekonomisinin kısmen zayıflık görülse de ılımlı bir şekilde toparlandığı ifade edildi.

Enflasyon beklentilerinin orta düzeyde arttığı aktarılan metinde, pirinç fiyatlarındaki artışlara vurgu yapıldı.

Ayrıca metinde, yıllardır sürdürdüğü ultra gevşek para politikasını sıkılaştırma çabalarının bir parçası olarak bankanın Mart 2026'ya kadar Japon devlet tahvili alımlarını her çeyrekte 400 milyar yen azaltma planına sadık kalacağı belirtildi.