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Japon kültürünün önemli simgelerinden olan kiraz çiçekleri sakuranın açma zamanı, başkent Tokyo sokaklarında renkli görüntüler oluşturuyor.
AA'nın haberine göre bu yıl mart ayının ortasında başlayan ve senede sadece bir kere açan sakura, Japonlar için kutsal sayılıyor.
JAPONYA'DA KİRAZ ÇİÇEĞİ ZAMANI
Sakuraların açtığı mevsimde çok sayıda turist ve fotoğraf tutkunu, çiçeklerin oluşturduğu manzarayı değerlendirmek için ülke genelindeki parklara akın ediyor.
Tokyo'nun merkezindeki İmparatorluk Sarayı'nın bahçesi de çiçeklenen sakuraların ziyaret edildiği yerler arasında bulunuyor.
Sakuraların açtığı yaklaşık bir aylık zamanda Japonya genelinde çeşitli festival ve etkinlikler yapılıyor.
Özellikle kiraz çiçeği ağaçlarının bolca bulunduğu tapınaklarda akşam vakitlerinde özel aydınlatma yapılarak ayrı bir görsel şölen oluşturuluyor.
YENİDEN DOĞUŞUN SİMGESİ
Sakura çiçekleri Japon kültüründe güzellik ve yeniden doğuşu temsil ediyor.
Tarih boyunca Japon savaşçıların felsefesinde ise sakuranın, çok kısa süreliğine açması ve solmadan yere düşmesi sebebiyle zamansız ölümü simgelediği biliniyor.
İlk ve Orta Çağ dönemlerinde Japon askerlerinin, savaşa gitmeden önce her an ölümü hatırlaması için yanlarında sakura çiçeği bulundurduğu anlatılıyor.
İmparatorluk Sarayı bahçesinin yanı sıra Tokyo genelinde Sumida, Yoyogi ve Ueno parkları da sakura çiçeklerinin en çok ziyaret edildiği noktalar arasında yer alıyor.
TÜRKİYE'DE DE BULUNUYOR
Sakura ağacı, Japonya'nın doğal güzelliklerinden sayıldığı için tohumu ülke dışına çıkartılamıyor fakat Japon hükümeti, dostluklarını geliştirme amacıyla bazı ülkelere sakura tohumu veya fidanı gönderiyor.
Türkiye de Japonya'nın sakura fidanı yolladığı ülkeler arasında bulunuyor.
Japon Sakura Vakfı, 1890'da Japonya'ya ulaşan ve dönmek üzereyken çıkan tayfunda batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan Türk denizcilerin anısına 2005 yılında, İstanbul'da dikilmek üzere 527 sakura fidanı yollamıştı.
İstanbul'da Nezahat Göyiğit Botanik Bahçesi'nde bulunan sakuraları, Ankara'nın Dikmen Vadisi ve Isparta'nın Uluborlu ilçesinde de ilkbahar mevsiminde görmek mümkün.
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