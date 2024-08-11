Jason Derulo: İstanbul konseri için özel hazırlıklar yaptık
ABD'li R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi samimi açıklamalarda bulundu; "Ekibimde çok yetenekli müzisyenler ve dansçılar var. İstanbul konseri için hep birlikte çok özel hazırlıklar yaptık. Herkes için unutulmaz bir konser olacak"
Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Yarınki konseri için kariyerindeki en iyi performanslardan birini hazırladığını belirten Jason Derulo; "Ekibimde çok yetenekli müzisyenler ve dansçılar var. İstanbul konseri için hep birlikte çok özel hazırlıklar yaptık. Herkes için unutulmaz bir konser olacak. Dansı ve müziği diri tutmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız" dedi.
"İŞİMDE DAHA İYİ OLMA İSTEĞİ VAR"
Jason Derulo, 10 yılı aşkın müzik kariyerinde performansını nasıl diri tuttuğuna ilişkin; "Her zaman işimde daha iyi olma isteği içimde var. Eski konser fotoğraflarıma ve videolarıma bakınca her zaman 'Bundan daha iyisi olabilirim' diyorum kendi kendime. Yaptığım işten hiçbir zaman tamamen tatmin olmam. Bunu karakter edinmek, sizin tam olmuş hissetmenizin önüne geçiyor ve sürekli yeni bir şey öğrenmek istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.
"SAVAŞA MARUZ KALAN HERKESİN ACISINI PAYLAŞIYORUM"
Dünyadaki insani dramlara değinen Jason Derulo; "Dünyanın neresinde olursa olsun, içeriden ve dışarıdan baskı yaşayan, savaşa maruz kalan herkesin acısını paylaşıyorum. Her gün televizyonu açtığım zaman kötü şeyler ve acı çeken insanlar görüyorum. Ben müziğin iyileştirici gücüne inanan biriyim. O yüzden şarkı sözlerinin konusu ne olursa olsun, yaptığım müziğin insanların mutluluğunun bir parçası olmasından gurur duyarım" görüşünü paylaştı.
"GELECEKTEKİ PROJELERİME TÜRK MÜZİĞİ UNSURLARINI DAHİL ETMEK İSTİYORUM"
Daha önce Türkiye'de birkaç kez sahne aldığını belirten Jason Derulo, Türkiye izlenimlerine ilişkin; "En çok sevdiğim ve hatırımda kalan şey, her zaman Türk kahvaltısı olmuştur. Dünya üzerinde kahvaltıya bu kadar önem veren başka bir ülke görmedim. Bunun dışında Türk müziğini de çok otantik ve hoş buluyorum. Gelecekteki bazı projelerime Türk müziği unsurlarını dâhil ederek insanları şaşırtmak istiyorum" diye konuştu.
Jason Derulo, müzik sektörünün geçmişten bugüne değişimiyle ilgili; "Müzik sektörü, her şey gibi değişiyor ve evriliyor. Müziğin kötüye gittiğini ve eskisi gibi olmadığını söylersem yaşlanmış intiba veririm. Böyle konuşmak istemiyorum. Bugün müziğin icrası ve sergilenmesi konusunda sanatsallığın belli ölçülerde düştüğünü söyleyebilirim ama müziğin üretimi ve dağıtımı konusundaki değişimi, yeni müzisyenlerin dijital platformlarla seslerini daha kolay duyurma imkânı bulmalarını olumlu görüyorum" değerlendirmesini yaptı.
Jason Derulo, bu yıl 3'üncü kez düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında yarın saat 22.00'de Festival Park Yenikapıda sahne alacak.