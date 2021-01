Jason Statham'dan Türkiye paylaşımı 0:00 / 0:00

'Five Eyes'ın çekimleri için Antalya'da olan Jason Statham, sosyal medya hesabından filmin setiyle ilgili bir video paylaştı. Statham, paylaşımında "Guy Ritchie new film. Back in business, 2nd week in Turkey" (Guy Ritchie'nin yeni filmi. İşe geri döndüm, Türkiye'de 2'nci hafta) ifadesini kullandı.

Guy Ritchie de aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabından yaparak 'Five Eyes'ın çekimlerin birinci haftasının Doha'da, ikinci haftasının ise Türkiye'de gerçekleştiğini belirtti.