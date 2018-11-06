Jay-Jay Johanson ve Hooverphonic yeniden Studio’da!

Hafızalara kazınan şarkıların arkasındaki deha Jay-Jay Johanson’ın 14 Şubat’ta Studio’da gerçekleşecek konserinin tüm biletleri tükendi. Romantik şarkıların sesi Johanson, yoğun istek üzerine 15 Şubat akşamı da hayranlarıyla buluşacak. Trip-hop’un neşeli ve değişken yüzü Hooverphonic’in 28 Şubat akşamı Zorlu PSM’de gerçekleşecek konserinin de tüm biletlerinin bitmesi ardından yeni tarih açıklandı. 8 yıl aradan sonra ilk defa Türkiye’ye gelecek olan grup, 1 Mart akşamı da Studio’da olacak.

ROMANTİK ŞARKILARIN SESİ: JAY JAY JOHANSON

Ünü İsveç’ten dünyaya yayılan, 1996 yılında başladığı müzik kariyeri boyunca “Far Away”, “Believe in Us”, “So Tell the Girls That I’m Back in Town” gibi dillerden düşmeyen şarkılara ve sayısız albüme imza atan Jay-Jay Johanson, 14 & 15 Şubat tarihlerinde Studio’ya konuk oluyor. Trip-hop’tan electro clash’e, downtempo’dan indie’ye birçok türe dokunan sanatçı sınır tanımayan müziğiyle dikkat çekiyor. Johanson, jazzy ve trippy vokalleriyle konserlerinde karanlık ve mistik bir atmosfer yaratmayı başarıyor.

BELÇİKA'DAN YÜKSELEN TRİP-HOP EFSANESİ

Trip-hop’un Belçika’dan yükselen sesi Hooverphonic, 28 Şubat ve 1 Mart’ta, iki gece üst üste Studio’ya konuk olmaya hazırlanıyor. 1995 yılında Alex Callier ve Raymond Geerts’in bir araya gelmesiyle kurulan topluluk, 23 yıllık kariyerlerine “Mad About You”, “Eden” ve “Amalfi” gibi listeleri alt üst eden başyapıtlar sığdırdı. “2 Wicky” adlı şarkılarının Bernardo Bertolucci’nin “Çalınmış Güzellik” filminde kullanılmasıyla dünya çapında üne kavuşan Hooverphonic, son albümleri “In Wonderland”i 2016 yılında sevenleriyle buluşturdu.

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