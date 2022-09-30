Jeffrey Dahmer kimdir, öldü mü?

JEFFREY DAHMER KİMDİR?



Evan Peters'ın başrolünde olduğu yeni Netflix yapımı "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" Netflix'te ilk haftasında en çok izlenen dizi oldu. Dizinin ilk beş günde 196.2 milyon saat izlenmesinin ardından Dahmer'in hayatı da merak konusu oldu.