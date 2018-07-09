İHA'nın haberine göre, İzmir'de, yaz gecelerini renklendirecek bahçe konserleri Jehan Barbur’la başladı. Temmuz ayı boyunca Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını ağırlayacak olan İzmir'deki bir alışveriş merkezi, 60 dakika boyunca Jehan Barbur’un sahne aldığı ilk bahçe konserinde 7’den 70’e tüm ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşattı. Katılımcılar, zaman zamanda sanatçının sevilen şarkılarına eşlik etti.

Konser sırasında yeni albümünün müjdesini veren Jehan Barbur, İzmir'de konser vermenin çok keyifli olduğunu dile getirdi. Konser sonrasında kitabı için imza isteyen hayranlarını kırmayan Jehan Barbur, hayranlarıyla toplu Selfie çekilmeyi de ihmal etmedi.