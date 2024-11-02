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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Jelert'e forma şansı doğdu! - Galatasaray Haberleri

        Jelert'e forma şansı doğdu!

        Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta Kaan Ayhan'ın sakatlığı sonrası oyuna giren ve iyi bir performans ortaya koyan Elias Jelert, önümüzdeki haftalarda daha fazla forma şansı bulacak.

        Giriş: 02.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:07
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        Jelert'e forma şansı doğdu!
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        Bu yaz transferde yüksek isabet yakalayan Galatasaray’da gözler Elias Jelert’e çevrildi. Gabriel Sara’nın yıldızlaştığı, Roland Sallai ve Ismail Jakobs’un da geçer not aldığı transferlerde Jelert ise beklentilerin altında kaldı.

        9 milyon euro net bonservis bedeli ödenen Danimarkalı savunmacı, Türkiye’ye adapte olmaya çalışıyor. Genç sağ bekin kız arkadaşı ve annesi de geçen günlerde İstanbul’a geldi. Jelert’in, ailesinin yanına gelmesiyle moral bulduğu öğrenildi.

        Beşiktaş derbisinde Kaan Ayhan’ın sakatlığı sonrası oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez geçer not almıştı. Antrenman performansı da yükselen Jelert, önümüzdeki süreçte daha fazla forma şansı bulacak.

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