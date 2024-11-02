Jelert'e forma şansı doğdu!

Bu yaz transferde yüksek isabet yakalayan Galatasaray’da gözler Elias Jelert’e çevrildi. Gabriel Sara’nın yıldızlaştığı, Roland Sallai ve Ismail Jakobs’un da geçer not aldığı transferlerde Jelert ise beklentilerin altında kaldı.

9 milyon euro net bonservis bedeli ödenen Danimarkalı savunmacı, Türkiye’ye adapte olmaya çalışıyor. Genç sağ bekin kız arkadaşı ve annesi de geçen günlerde İstanbul’a geldi. Jelert’in, ailesinin yanına gelmesiyle moral bulduğu öğrenildi.