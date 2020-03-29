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Jennifer Grout, Ayet-El Kürsi’yi okudu

2013'te Lübnan'da katıldığı 'Turbs Got Talent' adlı yarışma programı ile adını duyuran Jennifer Grout, Ayet-El Kürsi okuduğu anları paylaştı

Jennifer Grout

Yıllar önce katıldığı bir program ile tanınan ve bir süre sonra müziğe ara veren. Jennifer Grout, Kuran’dan okuduğu Bakara Suresi’nin 255. Ayeti olan 'Ayet-el Kürsi' videosu ile dikkat çekti.

"BU KADAR POPÜLER OLACAĞIMI DÜŞÜNMEDİM"

Şarkıcı, paylaşımının kısa sürede büyük ilgili görmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu kadar popüler olacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Dünyanın her yerinden "Meşhur oldun, çok güzel okuyorsun" diye mesajlar alıyorum. Hala taklit aşamasındayım. Alıntıların hepsi, okuma tekniklerine çok hayran olduğum Muhammed Sıddık El-Minshawi tarzında. Kur'an'ı keşfetmek ya da dinlemek isteyen herkes için Kuran'ın erişilebilir olduğunu göstermek istedim.

"Kur’an-ı Kerim okunuşu kendi başına bir sanattır" diyen Jennifer Grout, Arap müzik öğretmeninin Kur’an okunuşlarını dinlemesini önerdiğini ve birçok Arap müzik ikonunun Kur’an’ı okumaya başladığını da söyledi.

"2013 YILINDA FAS’TA MÜSLÜMAN OLDUM”

ABD'li şarkıcı, yaptığı bir başka paylaşımında ise "2013'te Fas'ta İslam'ı kabul ettim" ifadelerini kullanarak şu sözleri sıraladı:

Ayet-El Kürsi’yi okuduğumdan sonra merak eden herkes için, "Evet, ben Müslümanım. 2013’te Fas'ta İslam'ı kabul ettim. Kısa bir süre önce 5 vakit namaz kılmaya başladım. Ayrıca bu yıl Ramazan ayında oruç tutmayı planlıyorum ve Ramazan'ı dört gözle bekliyorum.

"DİNİ EKSİKLİKLERİMİ TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Zekat pratiği yapmak için daha cömert olmaya çalışıyorum. Dini eksiklerimi tamamlamayı ve kendimi eğitmeye çalışıyorum. Kur'an'ın anlamı, İslam'ın tarihi hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışıyorum.

Camilerden okunan ezan iç huzurumu ve sevincimi artırdı. Şimdi kızıma da aynı duyguları yaşatmak için çalışıyorum.

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