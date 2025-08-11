Jennifer Lopez sahnede elbisesinin içine giren böcekle mücadele etti

Jennifer Lopez, dünya turnesi kapsamında İstanbul'da verdiği konserin ardından Kazakistan'a geçti. ABD'li şarkıcı, dün Almatı şehrinde verdiği konserde, sahnede böcekle zor anlar yaşadı. Elbisesinin içine cırcır böceği kaçan 56 yaşındaki Lopez, böcek şokunu profesyonelce atlattı.

Ünlü şarkıcının performansı sırasında büyük bir cırcır böceği, önce boynunda dolaştı, sonra elbisesinin içine girdi. Paniğe kapılmadan durumu idare eden Jennifer Lopez, böceği eliyle alıp sahnenin öbür ucuna fırlattı.

Jennifer Lopez, böcekle mücadelesinin ardından; "Beni gıdıklıyordu" diyerek hayranlarını güldürdü.

Sahnedeki böcek kazası, sosyal medyada çok konuşuldu. Lopez'in hayranları, ünlü şarkıcının gösterinin hiçbir anını kaçırmadan duruma profesyonel ve sakin yaklaşmasını, soğukkanlılığını korumasını takdir etti. Bazı hayranları, Lopez'i överken, yakın zamanda çıkacak olan müzikal film 'Örümcek Kadının Öpücüğü'ne gönderme yaptı. "Lopez, sahnede ve gerçekte Örümcek Kadının Öpücüğü için provalara başladı" şeklinde yorumlar sosyal medyada yayıldı.