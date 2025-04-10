Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi ve bilet fiyatları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" adlı dünya turnesi kapsamında Türkiye'de iki konser verecek. Dünya turnesinin konser tarihlerini sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, temmuz ayında Antalya ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Peki, Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konserleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, biletler satışa çıktı mı? İşte, 2025 Jennifer Lopez Türkiye konserleri hakkında detaylar...