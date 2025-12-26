Jennifer Lopez ve ailesinden pijamalı buluşma

Kırmızı halılarda en şık halleriyle, sahnede ışıltılı mayo kostümleriyle tanınan Jennifer Lopez, bu defa ev haliyle objektifin karşısına geçti.

56 yaşındaki ünlü şarkıcı, ailesiyle bir örnek giydiği pijamayla pozlar verdi. 54 yaşındaki kız kardeşi Lynda ve 17 yaşındaki kızı Emme'nin olduğu aile fotoğraflarını paylaştı.

Kırmızı beyaz çizgili pijamalar giyen Jennifer Lopez ve ailesi, evdeki Noel kutlamasından fotoğrafları; "İşte böyle bir gece" notuyla yayınladı.

Jennifer Lopez'in pijamalı kutlamasından bir süre önce eski eşi Ben Affleck ile yeniden bir araya geldikleri, Affleck'in 13 yaşındaki oğlu Samuel ile birlikte alışveriş yaptıkları söylentisi çıktı. Eski eşler Lopez ve Affleck'in çok konuşkan olduğunu gören tanıklar, ikilinin arasının iyi olduğu yorumunu yaptı. Lopez'in, Samuel ile birlikte Affleck'in diğer iki çocuğuna da yeni yıl hediyesi aldığı aktarıldı.

Jennifer Lopez zaten Samuel ile ilişkisini boşanma sonrasında da sürdürdü. Hatta üvey anne-oğul, daha önce yanlarında Ben Affleck olmadan da birlikte alışveriş yaparken ve gezerken görülmüştü.