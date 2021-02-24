"GERÇEK SEVGİNİN ANLAMINI ÖĞRENDİM"

Çocuklarının bu kadar çabuk gençliğe doğru yol almasına inanamadığını belirten Jennifer Lopez, "Bir kar fırtınasının ortasında onları kollarımda taşıdığımdan bu yana 13 yıl geçtiğine inanamıyorum" dedi.

Lopez, kızı ve oğlu sayesinde hayatını yeniden düzene koyduğunu ve gerçek sevginin anlamını öğrendiğini de sözlerine ekledi.