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Jeremain Lens'in tartışmalı pozisyonu! Kırmızı kart mı?

Jeremain Lens'in Beşiktaş - Kayserispor maçının 87. dakikasında Rajko Rotman'a yaptığı faul tartışma yarattı. beIN Asist programında konuşan Önder Özen, "Burada gaddarca bir faul var. Burada oyuncu sakatlanabilirdi. Ağır bir sakatlık olabilirdi. Çapraz bağ da olur, kırık da olur. Her şey olabilir" yorumunu yaptı

30 Eylül 2018 Pazar, 10:49 | Güncelleme:

Beşiktaş- Kayserispor maçında Jeremain Lens'in 87. dakikada Rajko Rotman'a yaptığı faul sonrası gösterilen sarı kartın yanlış olduğu ve kırmızı kart çıkabileceği belirtildi. beIN Spors Haber'deki beIN Asist programında konuşan Önder Özen, "Burada gaddarca bir faul var. Burada oyuncu sakatlanabilirdi. Ağır bir sakatlık olabilirdi. Çapraz bağ da olur, kırık da olur. Her şey olabilir" yorumunu yaptı.

METİN TEKİN: "KRİTER ŞİDDETLİ HAREKETSE KIRMIZI"

Metin Tekin ise, "Ayağı mı kayıyor. O niyetle gelmiyor gibi geldi bana. Eğer kriter şiddetli hareketse kırmızı kart verilebilir." yorumunu yaptı.

GÜNTEKİN ONAY: "BİR MAKASA ALMA VAR"

Güntekin Onay, "Bir makasa alma var orada. Taban da var. Rotman'ın sol ayağı tehlikede orada. Sol ayak sabit kalsa daha kötü bir şey olabilirdi. Lens kırmızı kartı, Rotman ise ağır bir sakatlığı ucuz atlatmış" dedi.

KAYSERİSPOR'DA FAUL VE VAR İSYANI

Öte yandan mücadelenin 44. dakikasında Beşiktaş savunma arkasına atılan topa Umut Bulut hareketlenmek istedi. Ancak Umut, Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda Kayserisporlu oyuncular Umut'un çekildiğini belirterek faul beklerken hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi. Kayserisporlu oyuncular pozisyona itiraz etse de hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uygulamasına gerek görmedi.

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Yorumlar 4
  • Misafir 3 dakika önce
    Net sarı siz gidin İngiltere ligini izleyin
  • Misafir 15 dakika önce
    beşiktaşlıyım ama bu lense hakem vermedi cezayı bjk yönetimi vermesi gerekli çok ağır bir faul
  • Misafir 22 dakika önce
    okadar çok gaddar faul varken lensin yaptıgı neden dikkat çekti
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