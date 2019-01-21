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Sosyal medyada büyük ses getiren bu fotoğraf sonrası Simpson, ayak şişmesi sorununu nasıl giderdiğine dair bir paylaşım yaptı.



Ödem sorununa geleneksel bardak çektirme tedavisiyle çözüm arayan Simpson, tedavi esnasında çekilen ayağının fotoğrafını “Kupa çektirme” notuyla paylaşmıştı.



Simpson’ın takipçileri, bu haliyle ayağının daha iyi göründüğü, tedavinin işe yaradığı şeklinde yorumlar yapmıştı.