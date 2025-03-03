Joao Mario, Ole ile yerini buldu, gollerle coştu!

Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer'in gelişinin ardından performansı yükselişe geçen oyuncuları arasında yer alan Joao Mario, Kayserispor karşısında da kritik bir gole imza attı.

Beşiktaş formasıyla ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ağlarına gönderen tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor maçını boş geçmedi. Ligdeki ilk golünü ise 23. haftadaki Sivasspor maçında atan Joao Mario, Kayserispor müsabakasında attığı golle de galibiyette pay sahibi oldu.

Siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncunun gol attığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Solskjaer'in gelmesinin ardından Masuaku ile sol kanatta değişmez olan Mario, Demokratik Kongolu sol bekin de hücumdaki etkinliğinin artması ile skor katkısı sağlamaya başladı.

Aynı süreçte Masuaku da 3 asiste imza atarak Beşiktaş'ta toplamda 1 gol ve 8 asiste ulaşıp en fazla skor verdiği sezonu şimdiden elde etti.