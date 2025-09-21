Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: Türkiye ligi çok zor bir lig - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Türkiye ligi çok zor bir lig

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, üç puan kazanmaya çok yaklaştıklarını ancak kazanamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 20:06 Güncelleme: 21.09.2025 - 20:06
        "Türkiye ligi çok zor bir lig"
        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

        Mücadelenin ardından Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımının ilk yarıdaki oyunundan memnun olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Pereira, "İlk yarı Başakşehir bizden daha üstün oynadı. İkinci yarıda ise gece ve gündüz kadar net farklar vardı. Ufak düzeltmelerle ikinci devre daha üstün oynadık. İlk yarıya 1-0 geride girmeyi hak ettik. İkinci yarı ise maçı kazanmayı hak ettik. Attığımız golün yanı sıra 4 net pozisyonumuz vardı. Üç puan kazanabilirdik ancak maalesef kazanamadık. Son 1 haftada üçüncü maçımızı oynadık. Oyuncularım buna rağmen iyi iş çıkardılar. Herkes çok iyi çalışıyor. Bu mantalitede devam etmemiz ve geleceğe odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE LİGİ ÇOK ZOR BİR LİG"

        Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Pereira, "Güzel sonuçlar alıyoruz. Futbolda her maçta kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. İstikrarlı olmalıyız. Sezon başında herkes ilk 7 maçın çok zor olduğunu söyledi. Türkiye ligi çok zor bir lig" ifadelerini kullandı.

