Trendyol S&uuml;per Lig in 7. haftasında Galatasaray a 1-0 mağlup olan Alanyaspor un teknik direkt&ouml;r&uuml; Joao Pereira, karşılaşmayı değerlendirdi. &Uuml;&Ccedil; PUANI KA&Ccedil;IRDIK 3 puanı ka&ccedil;ırdıklarını belirten Pereira, Daha iyi bir ma&ccedil; olabilirdi &ccedil;&uuml;nk&uuml; ger&ccedil;ekten &ccedil;ok iyi oynadık. Bir&ccedil;ok gol pozisyonuna girdik, gol atabilirdik. Oyuncular her şeyini verdi ve her şeyi yaptılar. Şunu g&ouml;zden ka&ccedil;ırmayalım. Son şampiyona karşı oynadık, T&uuml;rkiye nin en iyi takımlarından biri. Oyuncularım ger&ccedil;ekten harika bir performans sergiledi. Galatasaray bize karşı zaman ge&ccedil;irerek oynamaya başladı son dakikalarda. Uğurcan, benim eski takım arkadaşım, zaman ge&ccedil;irdi son dakikalarda. Biz orada oynamaya devam ettik ama maalesef gol &ccedil;ıkaramadık oradan. Aynen bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. &Ccedil;ok iyi performans sergiledik. Bu şekilde devam etmeliyiz. 3 puanı ka&ccedil;ırdık. ifadelerini kullandı. UĞURCAN &Ccedil;AKIR IN PERFORMANSI Trabzonspor da forma giydiği d&ouml;nemlerde takım arkadaşı olan Uğurcan &Ccedil;akır hakkında konuşan 41 yaşındaki teknik adam, Uğurcan, benim eski takım arkadaşım. Trabzonspor da birlikte oynarken harika bir takım arkadaşıydı. O zamanlar gen&ccedil;ti ve herkes harika bir geleceği olduğunu g&ouml;rd&uuml;. Bug&uuml;n Galatasaray a puan kazandırdı. Belki de o y&uuml;zden onu aldılar. Galatasaray ve Uğurcan a şampiyonluk yolunda bol şans diliyorum. a&ccedil;ıklamasında bulundu.