JÖH nasıl olunur? Jandarma Özel Harekat olma şartları nelerdir?

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Türkiye’nin en stratejik birliklerinden biri olarak, özellikle zorlu coğrafyalarda yürütülen operasyonlarda görev alır. Güçlü fiziki yapı, üst düzey disiplin ve ileri düzey eğitim gerektiren bu görev için her yıl binlerce genç, “JÖH nasıl olunur?” sorusunun yanıtını arıyor. Terörle mücadeleden sınır güvenliğine, rehine kurtarmadan stratejik hedef operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede görev yapan JÖH timleri, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde seçilerek özel eğitim süreçlerinden geçer. Adayların bu seçkin birliğe katılabilmesi için belli başlı eğitim, yaş ve sağlık şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Peki, JÖH olma şartları nelerdir? Detaylar haberimizin devamında…

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JÖH NE İŞ YAPAR? GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI

Jandarma Özel Harekat timleri, genellikle kırsal bölgelerde görev alır ve özellikle terörle mücadele alanında uzmanlaşmıştır. Bu birimde görev yapan personel; arazi arama tarama faaliyetleri, nokta operasyonlar, rehine kurtarma ve yüksek riskli bölgelerde güvenlik sağlama gibi görevleri yürütür. JÖH ekipleri aynı zamanda sınır hattında yasa dışı geçişlerin önlenmesinde ve iç güvenliğe tehdit oluşturan unsurlara karşı etkin mücadelede bulunur. Bu görevler esnasında teknolojik donanımlarla ve ileri düzey askeri teçhizatla desteklenen operasyonlar gerçekleştirilir. Gerektiğinde sızma, pusu, keskin nişancılık ve keşif görevleri de icra edilir.

JÖH NASIL OLUNUR? BAŞVURU VE EĞİTİM SÜRECİ REKLAM JÖH olmak isteyen adayların öncelikle jandarma personeli olması gerekir. Yani JÖH başvurusu, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açılan uzman erbaş veya subay/astsubay alımları üzerinden gerçekleşir. Adaylar öncelikle bu kadrolara seçilir, ardından Jandarma Eğitim Komutanlığı bünyesinde temel askerlik eğitimini tamamlar. Bu sürecin ardından JÖH adayları, özel harekat eğitimine yönlendirilir. Bu eğitim sürecinde fiziksel yeterlilik testleri, atış ve patlayıcı eğitimi, arazi koşullarında hayatta kalma, gece operasyonları ve psikolojik dayanıklılık testleri yer alır. Eğitim süreci boyunca adayların takım çalışması, hızlı karar verme ve kriz yönetimi yetenekleri de değerlendirilir. Eğitim başarıyla tamamlandığında adaylar, JÖH timlerine dahil edilir. JÖH OLMA ŞARTLARI NELERDİR? JÖH olma şartları belirli yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az lise veya dengi okuldan mezun olması gerekir. Yaş sınırı genellikle 27 olarak belirlenmiştir, ancak dönemsel ilanlarda bu rakam değişebilir. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya başvuru sırasında askerlik yapıyor olmak da aranan kriterler arasındadır. Fiziki yeterlilik testinde başarılı olabilmek için adayların belirlenen sürelerde koşu, mekik ve şınav gibi parkurları tamamlaması gerekir. Aynı zamanda sağlık raporu ile psikolojik ve fiziki açıdan görev yapmaya uygun olduklarını belgelemeleri istenir. Ayrıca adli sicil kaydının temiz olması ve güvenlik soruşturmasından geçmek de zorunludur.

REKLAM JÖH İŞ İMKANLARI NELERDİR? Jandarma Özel Harekat personelleri, görev süreleri boyunca Türkiye’nin güvenlik açısından kritik bölgelerinde aktif olarak görev yapar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere, terör tehdidinin yoğun olduğu illerde konuşlandırılan JÖH timleri, operasyonel faaliyetlerin merkezinde yer alır. Görev yapılan yerlerin zorlu koşulları göz önünde bulundurularak personele yüksek derecede görev tazminatı, operasyon tazminatı ve ek ödemeler sağlanır. Bu tazminatlar, maaşlara doğrudan yansıyarak ekonomik anlamda avantaj yaratır. JÖH personeli, operasyonel görev süresinin ardından birliğin bünyesinde eğitici kadrolarda, planlama ve koordinasyon birimlerinde ya da lojistik destek alanlarında görev alabilir. Ayrıca başarılı ve tecrübeli personellerin, terfi alarak daha üst rütbeli pozisyonlara geçmeleri mümkündür. Uzman erbaş statüsünde görev alan JÖH personelleri, belirli hizmet sürelerini doldurduklarında astsubaylığa geçiş yapma hakkı da kazanabilir. REKLAM Görev sonrası dönemde ise edinilen tecrübe sayesinde kamu güvenliği alanında danışmanlık, özel güvenlik eğitmenliği, kurumsal güvenlik sorumluluğu gibi sivil alanlarda da iş imkanları oluşur. JÖH geçmişi olan bireyler, özel harekat birimleriyle çalışan güvenlik firmalarında yüksek öncelikle tercih edilir. Ayrıca emeklilik sonrası çeşitli bakanlıklarda, belediyelerde ve kamu kurumlarında güvenlik uzmanı ya da koordinatör pozisyonlarında görev alabilme imkanı da mevcuttur. Bu yönüyle JÖH, sadece aktif görev döneminde değil, sonrasında da güçlü bir kariyer altyapısı sunar.