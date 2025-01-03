Johnny Depp ile Vanessa Paradis'in oğlu Jack barmen oldu

Johnny Depp'in 22 yaşındaki oğlu Jack Depp'in babasının şöhretinden çok uzak bir hayat seçtiği ortaya çıktı.

Jack Depp'in Paris'in Bastille semtindeki popüler bir Lübnan restoranında barmenlik yaptığı öğrenildi.

Jack Depp'in bir süre önce işini bıraktığını söyleyen restoran sahibi, "Jack, harika bir adam. Spot ışıklarından uzak duruyor, ama burada barın arkasında ve mutfakta çalıştı" dedi.