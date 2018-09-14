Jong AZ - Go Ahead Eagles maçı heyecanı

Jong AZ ve Go Ahead Eagles, 14 Eylül 2018 Cuma günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Jong AZ 1 puanla 17. sırada, Go Ahead Eagles 12 puanla 1. sırada bulunuyor. Jong AZ son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Go Ahead Eagles, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 253 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jong AZ kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.30, Go Ahead Eagles sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Jong AZ önceki hafta De Graafschap mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Go Ahead Eagles ise Den Bosch maçında 1-2 yenildi.

Jong AZ, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Go Ahead Eagles, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Go Ahead Eagles 4 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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