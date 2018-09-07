Jong Utrecht - Jong PSV karşılaşma önü

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Jong Utrecht, 07 Eylül 2018 Cuma günü Jong PSV takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Jong Utrecht son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Jong PSV, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 257 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jong Utrecht kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.30, Jong PSV sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Jong Utrecht son hafta oynanan Emmen maçında 0-0 berabere kaldı.

Jong PSV, Fortuna Sittard karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Jong Utrecht, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Jong PSV ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jong PSV, 1 gol atarken 4 gol yedi.

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