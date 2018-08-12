Jönköpings Södra - IFK Varnamo düellosu

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Jönköpings Södra, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü IFK Varnamo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. 19 puanlı Jönköpings Södra 11. sırada bulunuyor, IFK Varnamo 9 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Jönköpings Södra, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. IFK Varnamo son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 805 kodlu maçı oynayanlar; Jönköpings Södra galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.00, IFK Varnamo galibiyet oranı 3.40. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Jönköpings Södra son haftadaki Brommapojkarna müsabasında 5-2 kazandı.

IFK Varnamo ise Vasby United maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Jönköpings Södra, 6 gol attı ve 12 gol yedi.

IFK Varnamo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. IFK Varnamo, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ