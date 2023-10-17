Dünya basınında 'kanlı' pusu olarak yer almıştı! 6'ncı kişi öncülük yaptı Yunanistan'da 6 Türk'ün infaz edildiği 'kanlı' pusunun ayrıntıları ortaya çıktı. Saldırıya uğrayanları pusuya düşürdüğü belirtilen Süleyman D., bir başka araçla 6 kişiye öncülük etti. 6 kişinin bulunduğu aracı ise Doruk Ersu Büyüktunç kullanıyordu. Süleyman D., pusu yerine geldiğinde 6 kişinin aracını bir bahaneyle durdurdu. Ve o an saldırı gerçekleşti. Olay yerinden kaçan Sülayman D. havalimanında yakalandı. Süleyman D.'nin, olaydan bir saat önce çekilen fotoğraf karesinde yer alan 6'ıcı kişi olduğu ortaya çıktı

Atina’da 11 Eylül’de 6 Türk’ün öldürüldüğü silahlı saldırı dünya basınında 'kanlı pusu' diye yer almıştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, öldürülen 6 Türk’ün nasıl ve kim tarafından pusuya düşürüldüğü yönünde birçok iddia ortaya atılmıştı.

Dikkat çeken bir görüntü de, araç sürücüsünün aracı bırakıp kaçarken vurulmasıydı? Bir ateş çemberinden kurtulmak için araçla kaçarak kurtulmayı denemek yerine neden koşarak kaçmıştı? Habertürk çok konuşulan o kanlı pusunun detaylarına ulaştı.

Süleyman D. REKLAM ÖNCE FOTOĞRAF ÇEKTİLER İddialara göre Barış Boyun’un organize suç örgütünün üyesi olan Barış Çağan, Doruk Ersu Büyüktunç, Abdurrahman Tekru, Burak Tahmaz, Ömer Kanza ve Ozan Kaan, Türkiye’den kaçak olarak Yunanistan’a geçti. Atina’da iki ayrı evde kalan 6 kişi, olay günü İtalya’ya geçmek için hazırlık yaptı. Dikkat çekmemek için çok iyi giyinen 6 kişi önce kaldıkları evin bahçesinde fotoğraf çektirdi. Tüm bu anlarda 6 kişiyi sözde İtalya’ya götürecek olan Süleyman D. de bulunuyordu. İKİ ARAÇLA YOLA ÇIKTILAR Hazırlanan sahte pasaportlarla İtalya’ya götürülecekleri iddia edilen 6 kişi bir araca bindi. Bu aracın sürücü koltuğuna Doruk Ersu Büyüktunç oturdu. Sözde bu kişileri İtalya’ya götürecek olan Süleyman D. ise tek başına başka bir araca bindi. Ve Çiftlik evinde Süleyman D. önde, 6 kişinin olduğu araç ise Süleyman D.’nin kullandığı aracı takip ederek gitmeye başladı.

PUSU BÖYLE KURULDU İddialara göre, pusunun gerçekleştiği noktaya gelen Süleyman D., aracını yavaşlatarak durdu. Süleyman D.’yi takip eden 6 kişinin bulunduğu araç da durdu. İddialara göre Süleyman D. arkada duran aracın bagajında bir şey unuttuğunu işaret ederek bagajı açtı. Bagajdan çantasını alan Süleyman D. hızla olay yerinden kaçmaya başladı. REKLAM KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDULAR Bir anda şaşkına dönen 6 kişi karşılarında silahlı motosikletli saldırganları gördü. Motosikletli saldırganlar peş peşe ateş etmeye başladı. Sürücü koltuğunda oturan Doruk Ersu Büyüktunç, araçtan çıkarak koşmaya başladı. Aracın içinde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan Büyüktunç da vurularak öldürüldü. SÜLEYMAN D. HAVALİMANINDA YAKALANDI Olayın ardından harekete geçen Yunanistan polisi, Süleyman D.’yi Atina Havalimanı’nda kaçmaya çalışırken yakaladı. Uzun süredir Yunanistan’da yaşadığı belirlenin Süleyman D.’nin kaçak göçmen işiyle uğraşan bir şüpheli olduğu belirtildi. Soruşturmanın ardından Süleyman D. tutuklandı. KAREDE İLK SIRADAKİ KİŞİ SÜLEYMAN Yunanistan’da 6 Türk’ün öldürülmesi uzun süre gündemde yer aldı. Öldürülen 6 kişi olaydan bir saat önce kaldıkları evin bahçesinde fotoğraf çektirdi. Fotoğraf karesinde 6 kişi yer alıyordu. Bu 6 kişiden 5’i olan Doruk Ersu Büyüktunç, Abdurrahman Tekru, Burak Tahmaz, Ömer Kanza ve Ozan Kaan saldırıda hayatını kaybetmişti. Fotoğraf karesini ise öldürülen 6’ncı isim olan Barış Çağan çekmişti. Fotoğraf karesinde yer alan 6’ncı kişinin ise Umut C. olduğu iddia edilmişti. Ancak Umut C. iddia edilen kişinin 6 kişiyi pusuya düşüren Süleyman D. olduğu ortaya çıktı.

183 KİŞİ TUTUKLANDI Barış Boyun organize suç örgütü ve örgütün hesaplaşmalar yaşadığı diğer örgütlere yönelik İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları aralıksız sürüyor. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 243 kişi yakalandı. Yakalanan 243 kişiden 183 kişi ise tutuklandı. İstanbul polisinin çetelere yönelik aralıksız operasyonları, çete üyelerinin yurt dışına kaçmasına neden oldu. Çeteler arasındaki hesaplaşmalar yurt dışına sıçramış oldu.