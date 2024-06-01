Jorge Jesus kupayı kazandı, Ronaldo ağladı

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ve Al Nassr, Kral Abdullah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 7'nci dakikada Aleksandar Mitrovic ve 88’nci dakika Ayman Yahya'nın attığı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, kupayı kazanan taraf oldu.

Öte yandan mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. Al Nassr’da 56’ncı dakika David Ospina kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Al Hilal’de ise 87’nci dakika Al Bulayhi ve 90’ncı dakika Kalidou Koulibaly oyun dışında kaldı. Al Hilal karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.