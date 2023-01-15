Jorge Jesus'tan transfer açıklaması!

"SAMET AKAYDİN HARİKA"

Maç sonu Samet Akaydin transferine ve performansına da değinen Jesus, Başkanımızdan, Samet Akaydın'ı transfer etmesini istedim. Samet Akaydın bugün gösterdiği performansla onu neden istediğimi herkese gösterdi. Adana Demirspor maçının ardından onu istemiştim, başkanımız da transfer etti. Galibiyette önemli bi rol oynadı. Defansif anlamda üst seviye bir oyuncu.'' ifadelerini kullandı.