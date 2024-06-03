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        Haberler Magazin Jose Mourinho, 72 saatte 800 bin takipçi kazandı

        Jose Mourinho, 72 saatte 800 bin takipçi kazandı

        Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelişi, taraflı - tarafsız herkeste büyük bir heyecan yarattı. Mourinho'nun sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı, 72 saatte 800 bin arttı

        Giriş: 03.06.2024 - 10:17 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:19
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        72 saatte 800 bin takipçi kazandı
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        Dünyanın en başarılı 5 teknik direktöründen biri olarak kabul edilen Portekizli Jose Mourinho, dün akşam saatlerinde Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreniyle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu.

        Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelişi büyük bir heyecan yarattı.

        Jose Mourinho'nun Türkiye'deki paylaşımlarından biri de bu fotıoğraf oldu.

        Yaklaşık 30 bin Fenerbahçe taraftarının önünde imza atan 27 kupalı Jose Mourinho, Türkiye'ye geleceğinin öğrenilmesi üzerine sosyal medya hesabındaki takipçi sayısında hızlı bir yükseliş görüldü.

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        Jose Mourinho'nun takipçi sayısı, cuma gününden Türkiye'ye gelişine kadar olan süreçte 600 bin artarak 4 milyon 900 bine yükseldi. Takipçi sayısı, imza töreninden bugün bir saat öncesine kadar 200 bin daha artarak 5 milyon 100 bine ulaştı.

        Sonuç olarak Jose Mourinho'nun takipçi sayısı, 72 saat içinde 800 bin kişi arttı.

        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de Haberi Görüntüle
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