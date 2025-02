Jose Mourinho: Kusursuza yakın oynamalıyız!

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi konuştu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Ben her zaman eksik oyuncu olduğu zaman başka oyuncular için fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizler ağlamıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. En-Nesyri'nin yokluğu büyük bir eksik çünkü her maçta gol atıyor ama biz her maç çözüm arayışı içerisindeyiz. Zor bir maç olacak ama 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız.