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        Haberler Spor Futbol İtalya Jose Mourinho: Teknik direktörlük yapmak istiyorum - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho: Teknik direktörlük yapmak istiyorum

        Son olarak Roma'yı çalıştıran teknik direktör Jose Mourinho, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:25
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        "Teknik direktörlük yapmak istiyorum"
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        Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran ve sonrasındaki süreçte herhangi bir takımda görev almayan Jose Mourinho, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

        Mourinho yaptığı açıklamada, "Hiçbir projem yok. Ne olacaksa olur. Hep zor bir kariyerim oldu. Kazanmak için yaratılmış takımlara teknik direktörlük yaptığımda bile insanların benden her zaman kazanmamı beklediğini biliyorum." şeklinde konuştu.

        "TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK İSTİYORUM"

        Yeni bir kulübün başına geçmek istediğini belirten Portekizli teknik direktör, "Son iki yılda iki kez Avrupa kupalarında finallere ulaştım. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu hayatımın temel bir parçası. Bunu yapmadan mutlu olamam. Peki nerede olacağım? İyi bir antrenman tesisine sahip olan herhangi bir takımda çalışabilirim." ifadelerini kullandı.

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        Mourinho, ülkesi Portekiz'den herhangi bir kulüpten teklif almadığını da iletti.

        Geçmişte Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid ve Manchester United gibi dev kulüplerde de görev alan Mourinho, son çalıştırığı takım olan Roma'nın başında 138 maça çıkmış ve 1.70 puan ortalaması tutturmuştu.

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