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Josef Sural'ın forması emekli edildi!

Kayseri deplasmanından özel bir minibüsle dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Çekyalı futbolcu Josef Sural, Alanyaspor tarafından unutulmadı. Aytemiz Alanyaspor, yönetim kurulu kararıyla 90 numaralı formayı emekliye ayırdı

Josef Sural

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kayserispor maçından sonra izinli olan ve 6 takım arkadaşıyla özel bir minibüsle Alanya'ya dönerken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural'a veda ediyor.

Alanyaspor, Çekyalı futbolcunun 90 numaralı formasının emekliye ayrıldığını duyurdu.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural’ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır"

 

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